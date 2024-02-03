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Требования о компенсации отклонены!

Требования о компенсации отклонены!

Международный суд ООН не признал Россию «страной-агрессором» Суд также отказался признавать ДНР и ЛНР «террористическими организациями» на основании обвинений Украины.

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Комментарии
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Vasily Golov
Награда
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16 час.
VG
Vasily Golov
Это фото из Ирака.
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16 час.
ВН
Валерий Николаевич
Это правда? Поразительно! Уже так привыкли к мути и вранью со стороны Европы, что эта новость сбивает с толку. Может, есть какой-то подвох?
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13 час.

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