Международный суд ООН не признал Россию «страной-агрессором» Суд также отказался признавать ДНР и ЛНР «террористическими организациями» на основании обвинений Украины.
Требования о компенсации отклонены!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vasily Golov
Награда
Ответить
16 час.
VG
Vasily Golov
Это фото из Ирака.
Ответить
16 час.
ВН
Валерий Николаевич
Это правда? Поразительно! Уже так привыкли к мути и вранью со стороны Европы, что эта новость сбивает с толку. Может, есть какой-то подвох?
Ответить
13 час.
Свежие комментарии