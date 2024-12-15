360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    У них там НА руине много живых джавелинок и джавелинов,пусть ими заряжают......РИА «Новости»: СШ...
  • kraft54
    В Тюмеской области очень много лагерей,почему бы этих уродов там не держать?СК возбудил уголо...
  • алекс кузь
    А, свр РФ считает, что уроки для врага уместны в работе. Когда же придут достойные офицеры, чтобы победить и привезти...Нарышкин сказал, ...

Более 500 мячей подарили детям из Люберец в рамках благотворительной акции

Более 500 мячей подарили детям из Люберец в рамках благотворительной акции

С начала года в рамках благотворительного проекта «Мячи — детям» руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах Дмитрий Кудинов передал воспитанникам образовательных учреждений и физкультурных секций более 500 мячей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх