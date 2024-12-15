Более 500 мячей подарили детям из Люберец в рамках благотворительной акции

С начала года в рамках благотворительного проекта «Мячи — детям» руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах Дмитрий Кудинов передал воспитанникам образовательных учреждений и физкультурных секций более 500 мячей.
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