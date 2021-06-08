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«Почему молчали, когда был жив?»: вдова Грачевского поставила Проклову на место

«Почему молчали, когда был жив?»: вдова Грачевского поставила Проклову на место

Ставшая вдовой актриса Екатерина Белоцерковская публично разнесла разоткровенничавшуюся Елену Проклову.

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Сергей СПАТАРЬ
А ЧТО СКАЖУТ ПРОСТИТУТКИ ПРО СВОИХ КЛИЕНТОВ? ИХ ТО БЫЛО О-ГО-ГО КАК МНОГО. Не срамитесь "старые клячи". Не роняйте свой статуус в глазах обожателей, народаа. Даже и если что и было, Вам надо гордиться этим. Ведь не в подьезде с бомжем алкоголиком....
Галина
Проклова хочет быть "на слуху". Вот старается всеми правдами и неправдами привлечь к себе внимание. Грязно всё это и противно.
Кочемли
Все тайное когда-то должно стать явным.
Pawel Polistchuk
Об умерших или хорошо или никак (то есть - молчать!)
bngor68 Агеев
Вообще-то, пословица звучит так: "О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды". Последние два слова почему-то опускают...
Pawel Polistchuk
Извини, забыл..:(:(:(
Виталий Костюк
Кто скажет, что Проклова не хороша пусть бросит в меня камень! Ведь хороша же!

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