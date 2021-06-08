Сергей ЕШоу-бизнес«Почему молчали, когда был жив?»: вдова Грачевского поставила Проклову на место Ставшая вдовой актриса Екатерина Белоцерковская публично разнесла разоткровенничавшуюся Елену Проклову.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей СПАТАРЬА ЧТО СКАЖУТ ПРОСТИТУТКИ ПРО СВОИХ КЛИЕНТОВ? ИХ ТО БЫЛО О-ГО-ГО КАК МНОГО. Не срамитесь "старые клячи". Не роняйте свой статуус в глазах обожателей, народаа. Даже и если что и было, Вам надо гордиться этим. Ведь не в подьезде с бомжем алкоголиком....ГалинаПроклова хочет быть "на слуху". Вот старается всеми правдами и неправдами привлечь к себе внимание. Грязно всё это и противно.КочемлиВсе тайное когда-то должно стать явным.Pawel PolistchukОб умерших или хорошо или никак (то есть - молчать!)bngor68 АгеевВообще-то, пословица звучит так: "О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды". Последние два слова почему-то опускают...Pawel PolistchukИзвини, забыл..:(:(:(Виталий КостюкКто скажет, что Проклова не хороша пусть бросит в меня камень! Ведь хороша же!Комментировать
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