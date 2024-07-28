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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Демичелис уволен из «Ривер Плейт». Клуб идет 11-м в чемпионате Аргентины

Демичелис уволен из «Ривер Плейт». Клуб идет 11-м в чемпионате Аргентины

Отмечается, что решение об отставке бывшего защитника «Баварии» и «Манчестер Сити» было принято по согласию с руководством клуба.

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