Правительство России ужесточит импорт автомобилей через страны ЕАЭС

АЛ

Александр Лагуткин

Отечественное автомобилестроение нужно стимулировать господдержкой, а не запретами. Так уже десятки лет делают в Китае. Ежегодно государство Китай вкладывает в автопром пять-шесть миллиардов долларов. Плюс льготы производителям, которые нашим и не снились. А наши либералы в управлении экономикой и финансами выводят из страны десятки миллиардов. У того же Мишустина основной опыт - изымать деньги у предприятий, а не стимулировать их. Разницу в результатах мы все видим.