Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 237 подписчиков

Правительство России ужесточит импорт автомобилей через страны ЕАЭС

Правительство России ужесточит импорт автомобилей через страны ЕАЭС

Правительство России намерено ужесточить контроль за начислением таможенных платежей при импорте автомобилей через страны Евразийский экономический союза (ЕАЭС).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛ
Александр Лагуткин
Отечественное автомобилестроение нужно стимулировать господдержкой, а не запретами.  Так уже десятки лет делают в Китае. Ежегодно государство Китай вкладывает в автопром пять-шесть миллиардов долларов. Плюс льготы производителям, которые нашим и не снились. А наши либералы в управлении экономикой и финансами  выводят из страны десятки миллиардов.   У того же  Мишустина основной опыт - изымать деньги у предприятий, а не стимулировать их. Разницу в результатах мы все видим.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх