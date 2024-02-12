Правительство России намерено ужесточить контроль за начислением таможенных платежей при импорте автомобилей через страны Евразийский экономический союза (ЕАЭС).
Правительство России ужесточит импорт автомобилей через страны ЕАЭС
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Отечественное автомобилестроение нужно стимулировать господдержкой, а не запретами. Так уже десятки лет делают в Китае. Ежегодно государство Китай вкладывает в автопром пять-шесть миллиардов долларов. Плюс льготы производителям, которые нашим и не снились. А наши либералы в управлении экономикой и финансами выводят из страны десятки миллиардов. У того же Мишустина основной опыт - изымать деньги у предприятий, а не стимулировать их. Разницу в результатах мы все видим.
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