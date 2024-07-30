Ужесточение наказаний за культивирование наркотических растений в России Ольга ВайленкоВ последние годы в России наблюдается заметное ужесточение законодательства в отношении выращивания растений, содержащих наркотические вещества.
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