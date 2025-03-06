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Неожиданное признание стоматологов о поколении "зумеров": Удалять "восьмёрки" не придётся

Неожиданное признание стоматологов о поколении "зумеров": Удалять "восьмёрки" не придётся

Стоматологи заметили, что у молодого поколения совсем отсутствуют "восьмёрки", или зубы мудрости. С чем это связано?Неожиданное признание стоматологов о поколении "зумеров" (люди, родившиеся в период с 2001 по 2010 год.

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