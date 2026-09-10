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Царьград

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Центр "Воин" привлек более 14 тыс. посетителей на выставке в ДФО

Центр "Воин" привлек более 14 тыс. посетителей на выставке в ДФО

Павильон центра "Воин" на выставке "Улица Дальнего Востока" посетило более 14 тыс. человек на XI Восточном экономическом форуме.

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