Центр "Воин" привлек более 14 тыс. посетителей на выставке в ДФО

Павильон центра "Воин" на выставке "Улица Дальнего Востока" посетило более 14 тыс. человек на XI Восточном экономическом форуме.
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