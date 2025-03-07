Кучерова посадили на лавку. Он разозлился и сделал две передачи

Решающая шайба – у новичка «Лайтнинг». В НХЛ на коротком отрезке длинного сезона могут удивить все. А в отдельном матче даже потерявший шансы на плей-офф «Баффало» на равных зарубился с одним из лидеров регулярки – «Тампой».
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