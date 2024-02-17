Красивая фактура и настроение в каждом кадре: Крым глазами фотохудожник из Севастополя Александра Гущина

Точно стремясь оправдать фамилию, он сгущает краски в «Фотошопе». Вот уж полвека кряду едва ли не каждую неделю фотохудожник из Севастополя Александр Гущин отправляется в очередное путешествие по полуострову, чтобы прикоснуться к неповторимой и очаровательной красоте крымской природы.
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