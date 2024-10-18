В Steam можно бесплатно скачать экшен про демона-самурая с боссами и миром, вдо...

В Steam можно бесплатно скачать экшен про демона-самурая с боссами и миром, вдохновленным японскими мифамиСовсем недавно в Steam вышел приключенческий экшен под названием Muramasa Burden, действие которого разворачивается в мрачном фэнтезийном мире, вдохновленном японской мифологией.
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