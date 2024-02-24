Новое DLC для Age of Empires II: Definitive Edition добавит Рагнара Лодброка и Оду Нобунагу Сту...

Новое DLC для Age of Empires II: Definitive Edition добавит Рагнара Лодброка и Оду НобунагуСтудия Forgotten Empires, выпустившая Age of Empires II: Definitive Edition, во время недавнего ивента представила свежее обновление для этой стратегии.
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