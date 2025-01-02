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Петербургский дневник

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Фото: петербуржцам показали, как город очищают от снега

Фото: петербуржцам показали, как город очищают от снега

Снимки сделал фотокорреспондент Александр Глуз Уже в новом году петербуржцев погода решила порадовать снежными осадками.

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