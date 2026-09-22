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ФАС предложила учесть в тарифах на электричество расходы на безопасность

ФАС предложила учесть в тарифах на электричество расходы на безопасность

ФАС предлагает включить расходы электросетевых компаний на безопасность объектов и персонала, а также восстановление инфраструктуры после повреждений в перечень неподконтрольных расходов.

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