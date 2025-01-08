🇻🇪Суету сейчас наводит не только Дональд Трамп. Власти Венесуэлы арестовали семерых иностранцев — троих украинцев, а также по парочке американцев и колумбийцев.
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🇻🇪Суету сейчас наводит не только Дональд Трамп. Власти Венесуэлы арестовали семерых иностранцев — троих украинцев, а также по парочке американцев и колумбийцев.
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