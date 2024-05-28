Генпрокуратура Украины заявила о разрушении терминала аэропорта Запорожья

После начала СВО аэропорт не использовался гражданской авиацией.Терминал международного аэропорта подконтрольного ВСУ Запорожья разрушен, такое заявление сделала Генеральная прокуратура Украины в своём телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии