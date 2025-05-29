В Архангельске прошёл второй рейд по автобусам

Представители городских СМИ и Общероссийского народного фронта вместе посетили остановку на перекрёстке Урицкого/Обводный, где засняли как горожане ежедневно добираются к своим семьям домой в вечерний час-пик, поинтересовались у самих архангелогородцев, как можно улучшить работу общественного транспорта.