⚡️Украина и Россия при посредничестве Катара ведут предварительные переговоры по прекращению взаимных ударов по объектам энергетической инфраструктуры,- FT.
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⚡️Украина и Россия при посредничестве Катара ведут предварительные переговоры по прекращению взаимных ударов по объектам энергетической инфраструктуры,- FT.
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