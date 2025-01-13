Кубанский чиновник объяснил нецензурную лексику в общении с волонтерами

Заместитель министра образования Краснодарского края Сергей Урайкин прокомментировал инцидент, связанный с его эмоциональным обращением к волонтерам, работающим в реабилитационном центре для птиц в Анапе.
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