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Кубанский чиновник объяснил нецензурную лексику в общении с волонтерами

Кубанский чиновник объяснил нецензурную лексику в общении с волонтерами

Заместитель министра образования Краснодарского края Сергей Урайкин прокомментировал инцидент, связанный с его эмоциональным обращением к волонтерам, работающим в реабилитационном центре для птиц в Анапе.

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