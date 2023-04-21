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Военкор Руденко показал видео, как русский танк гоняет по окопам боевиков ВСУ

Военкор Руденко показал видео, как русский танк гоняет по окопам боевиков ВСУ

Кадры, снятые в ЛНР, появились в Сети. На них видно, как паникуют украинские боевики при виде русского танкаРепортёр ВГТРК Андрей Руденко в своём телеграм-канале опубликовал видео, сделанное беспилотником в зоне специальной военной операции.

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