Военкор Руденко показал видео, как русский танк гоняет по окопам боевиков ВСУ

Кадры, снятые в ЛНР, появились в Сети. На них видно, как паникуют украинские боевики при виде русского танкаРепортёр ВГТРК Андрей Руденко в своём телеграм-канале опубликовал видео, сделанное беспилотником в зоне специальной военной операции.