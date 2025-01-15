Стало известно о странном поведении сына Добровольской на ее похоронах

«Стархит»: старший сын Добровольский держался отстраненно на ее похоронах Старший сын народной артистки России Евгении Добровольской, 38-летний Степан, присутствовал на прощании с матерью, но держался отстраненно, пишет «Стархит».
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