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Газета.ру

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Nature Communications: атмосферные реки формируют организованные дренажные сети

Nature Communications: атмосферные реки формируют организованные дренажные сети

Ученые Национального тайваньского университета (NTU) обнаружили, что огромные объемы влаги, движущиеся в воздухе над Южной Америкой подобно наземным рекам, образуют организованные дренажные системы.

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