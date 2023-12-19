Hyundai решил продать свой завод в Петербурге

Покупателем станет структура дилера «Авилон», который в мае приобрел активы VolkswagenЮжнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor решил продать свой завод в Санкт-Петербурге, на котором остановилось производство после начала СВО.
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