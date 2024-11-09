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Депутат Судзуки проведет работу с Исибой, чтобы тот ответил на сигнал Путина

Депутат Судзуки проведет работу с Исибой, чтобы тот ответил на сигнал Путина

Депутат японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что проведет работу с главой правительства Японии Сигэру Исибой и министром иностранных дел Такэси Ивая, чтобы донести до них сигнал, посланный президентом РФ Владимиром Путиным.

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