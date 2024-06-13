Сотрудники свердловской Госавтоинспекции совместно с отрядами ЮИД присоединились к проведению торжественных мероприятий, посвященных Дню России

В рамках государственного праздника – Дня России, автоинспекторы Свердловской области организовали тематические площадки в местах массового скопления граждан, в целях пропаганды правил безопасного поведения на дорогах, а также патриотического воспитания детей и молодежи, повышения уровня доверия к полиции.