Ковальчук назвал Арктику геополитическим полигоном будущего

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Арктика сейчас становится геополитическим «полигоном будущего», и России надо быть сверхсильной, чтобы безусловно обеспечивать свои интересы в этом регионе, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», глава научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук.