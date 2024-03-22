Глава Карелии выразил уверенность, что организаторы и исполнители нападения на «Крокус Сити Холл» понесут наказание Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал теракт в Москве, в результате которого погибли десятки человек.
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