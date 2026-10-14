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Царьград

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Экс-глава УФСБ Челябинска стал замдиректора НПО автоматики

Экс-глава УФСБ Челябинска стал замдиректора НПО автоматики

Игорь Ахримеев, руководивший УФСБ по Челябинской области до конца 2016 года, назначен заместителем директора екатеринбургского АО «НПО автоматики», где будет отвечать за безопасность и защиту гостайны при выполнении гособоронзаказа.

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