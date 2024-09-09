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Симоньян назвала причины введения санкций против RT и "России сегодня"

Симоньян назвала причины введения санкций против RT и "России сегодня"

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала успех RT одной из двух, наряду с выборами в самих Соединенных Штатах, причин американских санкций против российских средств массовой информации.

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