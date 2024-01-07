Эксперт Меркурис: у Залужного была истерика после российских ударов

РИАМО - 7 янв. Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что у главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного была истерика после массированных ударов ВС РФ по военным объектам ВСУ, сообщает РИА Новости.
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