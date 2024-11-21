Final Fantasy 7 Rebirth, Helldivers 2 и Black Myth Wukong – названы все победители Golden Joystick Awards 2024 Гла...

Final Fantasy 7 Rebirth, Helldivers 2 и Black Myth Wukong – названы все победители Golden Joystick Awards 2024Главными победителями прошедшей церемонии награждения Golden Joystick Awards 2024 стали Final Fantasy 7: Rebirth и Helldivers 2.
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