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Агент Барбоза о Ренане: «Все в Бразилии признают, что он потенциальная суперзвезда. Хоть и молод, но играет очень зрело»

Агент Барбоза о Ренане: «Все в Бразилии признают, что он потенциальная суперзвезда. Хоть и молод, но играет очень зрело»

Паулу Барбоза рассказал о Роберте Ренане и Ду Кейросе. Игроки «Коринтианс» перейдут в «Зенит» в рамках обмена на Юри Алберто.

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