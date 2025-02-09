«Полное безумие»: Илон Маск обнаружил, как у США ежегодно крадут миллиарды

Американский бизнесмен и руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск рассказал в своей социальной сети Х, что Министерство финансов США ежегодно платит неизвестным лицам 100 миллиардов долларов в качестве пособий.
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