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Медведев победил Мюллера в матче первого круга на Уимблдонском турнире

Медведев победил Мюллера в матче первого круга на Уимблдонском турнире

На Уимблдонском турнире состоялись матчи первого и второго раундов мужского одиночного разряда. Карлос Алькарас (Испания), занимающий третье место в мировом рейтинге, обыграл австралийца Александра Вукича со счетом 7:6, 6:2, 6:2.

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