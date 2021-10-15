Россия выводит СНГ на новый уровень интеграции

МОСКВА, 16 октября 2021, Институт РУССТРАТ. Заседание Совета глав государств СНГ 15 октября показало, как новые мировые и региональные угрозы ставят вопрос о более тесной интеграции постсоветских стран, выходящей далеко за рамки торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
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