Украинские фашисты обстреляли жилые дома в Токмаке Запорожской области. 8 человек погибли, включая двух детей

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены.
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