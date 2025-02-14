В Рязанской области по иску прокуратуры демонтировали майнинговую ферму

Прокуратура Клепиковского района установила, что земельный участок, предназначенный для ведения сельского хозяйства и находящийся в собственности физического лица, зарос травой и используется в качестве площадки для размещения оборудования майнинговой фермыВ Рязанской области удовлетворен иск о демонтаже майнинговой фермы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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