В Рязанской области по иску прокуратуры демонтировали майнинговую ферму

Прокуратура Клепиковского района установила, что земельный участок, предназначенный для ведения сельского хозяйства и находящийся в собственности физического лица, зарос травой и используется в качестве площадки для размещения оборудования майнинговой фермыВ Рязанской области удовлетворен иск о демонтаже майнинговой фермы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.