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Не только о футболе

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Жеребьевка КЧМ, очередное поражение СКА, новые инсайды о Суперлиге, Федорищев пишет в РПЛ, Гленн выиграла короткую в финале Гран-при, перепалка Ферстаппена и Расселла и другие новости

Жеребьевка КЧМ, очередное поражение СКА, новые инсайды о Суперлиге, Федорищев пишет в РПЛ, Гленн выиграла короткую в финале Гран-при, перепалка Ферстаппена и Расселла и другие новости

1. В Майами прошла жеребьевка клубного чемпионата мира-2025. «Ман Сити» сыграет в группе с «Ювентусом», «ПСЖ» – с «Атлетико», «Реал» – с «Аль-Хилалем» и «Зальцбургом», «Интер» Месси – с «Порту» и «Аль-Ахли».

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КУАТ
«Спартак» – команда всей России, а «Зенит» – одного города.
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