Фарион потребовала «утилизировать» русскоязычное население Украины

Киеву следует «утилизировать» русскоязычных жителей Украины, отказывающихся переходить на государственный язык, заявила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью передаче «Говорить великий Львiв».
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