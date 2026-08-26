❗️⚡️Заявление командующего ВМС Турции Татлиоглу о выходе страны на второе место в мире по объемам военного кораблестроения подтверждает статус Анкары как одного из ключевых центров морской мощи.
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❗️⚡️Заявление командующего ВМС Турции Татлиоглу о выходе страны на второе место в мире по объемам военного кораблестроения подтверждает статус Анкары как одного из ключевых центров морской мощи.