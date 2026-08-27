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Нурлатта 16 яшьлек мотоциклчы җиңел машина белән бәрелешкән

Нурлатта 16 яшьлек мотоциклчы җиңел машина белән бәрелешкән

Фото: «Юл хәрәкәте иминлеге» дәүләт бюджет учреждениесе матбугат хезмәте Нурлатта 16 яшьлек мотоциклчы җиңел автомобиль белән бәрелешкән һәм төрле тән җәрәхәтләре алган.

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