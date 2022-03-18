Крупнейший в мире производитель стекла AGC из-за ситуации на Украине сокращает поставки в Россию

Японская компания AGC, ведущий производитель стекла в мире, решила приостановить инвестиции в РФ, а также уменьшить экспорт своей продукции на российский рынок из-за военной операции РФ на Украине и на фоне антироссийских санкций.
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