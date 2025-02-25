Трампа обвинили в унижении Макрона

Ну а что вы хотели от опущеного???

Дмитрий Фактурович

Макрон такой же тупой, как его брат-близнец Зеленский. Вздумал грозить России! Угрожать странами-недоумками, желающими ввести свои войска на Украину. Россия давно готова к войне с НАТО. Голой жопой Россию не запугать. Макрон, вспомни историю. Твоя Франция сдалась Гитлеру за неделю! А ты далеко не воин.