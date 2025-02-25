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Трампа обвинили в унижении Макрона

Трампа обвинили в унижении Макрона

Президент США Дональд Трамп унизил своего французского коллегу Эммануэля Макрона во время его визита в Белый дом.

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Комментарии
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саша пупкин
Ну а что вы хотели от опущеного???
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18 час.
Дмитрий Фактурович
Макрон такой же тупой, как его брат-близнец Зеленский. Вздумал грозить России! Угрожать странами-недоумками, желающими ввести свои войска на Украину. Россия давно готова к войне с НАТО. Голой жопой Россию не запугать. Макрон, вспомни историю. Твоя Франция сдалась Гитлеру за неделю! А ты далеко не воин.
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18 час.
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