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Пыленков о драках в матче с минским «Динамо»: «Ребята молодцы, постояли за себя и команду, большая им хвала. Жалко, что их защитник травмировался, это не есть хорошо»

Защитник московского « Динамо » Даниил Пыленков высказался о драках в концовке финального матча Кубка мэра Москвы против минского «Динамо» (4:1).

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