Моя семья. Счас...
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Это противно женской природе! (с). Мужчина пришел в гости к девушке, увидел бардак и был разочарован

Это противно женской природе! (с). Мужчина пришел в гости к девушке, увидел бардак и был разочарован

Ох уж эти мужчины 50+, и неразумные женщины, которые их постоянно разочаровывают. Даже те, с которыми ничего не светит.

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Комментарии
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Владимир Петров
Моя старуха заболела - дома потихоньку поселился бардак. Завтра попытаюсь помыть окно на кухне... Как-то у неё всё легко получалось, а у меня - с натугой. У каждого на Земле есть варианты пары. Красивой или умной я бы простил свинство. Моя была красивая и аккуратистка. Некомплиментарные запахи - сигнал о вашей неважной генетической совместимости... Моя бабка до сих пор для меня сеном и молоком пахнет, а 2-ноненаля нет... В молодости вообще никаких требования в девицам не было: дала - хорошая, на дала - потом даст...
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8 час.
Андрей Тихонов
А на хер такой багаж? Пусть живёт в своем дерьме.
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6 час.
Владимир Алтайцев
Не тебе, кобле дебильной  обо мне судить
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50 мин.

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