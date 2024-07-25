Это противно женской природе! (с). Мужчина пришел в гости к девушке, увидел бардак и был разочарован

Владимир Петров

Моя старуха заболела - дома потихоньку поселился бардак. Завтра попытаюсь помыть окно на кухне... Как-то у неё всё легко получалось, а у меня - с натугой. У каждого на Земле есть варианты пары. Красивой или умной я бы простил свинство. Моя была красивая и аккуратистка. Некомплиментарные запахи - сигнал о вашей неважной генетической совместимости... Моя бабка до сих пор для меня сеном и молоком пахнет, а 2-ноненаля нет... В молодости вообще никаких требования в девицам не было: дала - хорошая, на дала - потом даст...