День в истории России 16 декабря 2024 года, чем он знаменательный Константин Сентябрь16 декабря 2024 года в России не отмечаются государственные праздники, однако верующие вспоминают святого Иоанна Молчальника, который с ранних лет служил Богу и стал епископом Колонийской церкви.
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