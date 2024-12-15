День в истории России 16 декабря 2024 года, чем он знаменательный Константин Сентябрь16 декабря 2024 года в России не отмечаются государственные праздники, однако верующие вспоминают святого Иоанна Молчальника, который с ранних лет служил Богу и стал епископом Колонийской церкви.