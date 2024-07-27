Из Холмогорского округа в зону СВО отправился гуманитарный груз

Неравнодушные граждане, местное отделение организации «Боевое Братство», а также благотворительный фонд «Своё время» отправили нашим бойцам три большегрузаНеравнодушные граждане, местное отделение организации «Боевое Братство», а также благотворительный фонд «Своё время» отправили нашим бойцам три большегрузаМашины отправили в сторону Луганской и Донецкой народных республик при поддержке Губернаторского центра «Вместе мы сильнее».