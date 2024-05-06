ФСБ раскрыла планы Гитлера о союзе с США против СССР

Фото: Sueddeutsche Zeitung Photo/Global Look Press ФСБ РФ опубликовала копию письма адъютанта Гитлера Отто Гюнше, в котором он сообщает о планах фюрера создать альянс с США и Великобританией для борьбы с Советским Союзом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии