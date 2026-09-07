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Шмейхель об Эдегоре: «Трудно представить «Арсенал» без него – в Англии нет команды с игроком такого уровня. Он был лучшим в матче с «Челси»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высоко оценил игру Мартина Эдегора против « Челси ».

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