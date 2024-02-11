Преимущества пошива обуви на заказ

У каждого хоть раз случалась проблема с ношением новой обуви. Неправильно подобранный размер часто приводит неприятным последствиям - мозолям, а иногда и деформации стопы, что сильно влияет на самочувствие и здоровье.
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